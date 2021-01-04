شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاسماعيلى: نقدر حزن الجماهير بعد ثلاثية المقاصة ونتطلع للنهائى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عطية صابر مدرب الاسماعيلى أن الجميع يعلم مدى حزن الجماهير بعد تراجع النتائج الحالية، مشيرا إلى أنها لم ترتقٍ لطموح اللاعبين والجماهير.

ويستعد الدراويش لخوض مواجهة مرتقبة أمام الرجاء يوم 11 يناير على ملعب محمد الخامس لحساب جولة الإياب من نصف نهائى البطولة العربية.

مدرب الاسماعيلى قال، ”علينا أن نبذل جهودا مضاعفة من أجل تجاوز تلك المرحلة والسعى جليا لعبور عقبة بطل المغرب والوصول لنهائى البطولة الأكبر فى الوطن العربى”.

وأضاف مدرب الدراويش، ”الغيابات لها تأثير على الفريق، عبد الرحمن مجدى وآرى بابل قوة هجومية مؤثرة”.

وأشار أحد النجوم الحاصلين على لقب بطولة الدورى نسخة 2002 قائلا، ”مباراة مصر المقاصة الأخيرة كانت ندية بين الفريقين ولكن ضربة الجزاء فى الشوط الثانى كانت نقطة التحول فى مجريات اللقاء وأثرت علينا بشكل سلبى”.

وأنهى حديثه قائلا، ”أغلب اللاعبين ليسو فى الحالة الفنية المنتظرة، وسنحاول خلال الفترة المقبلة الخروج من تلك الحالة نفسيًا، والوصول إلى أفضل مستوى يكون على قدر تطلعات الجماهير”.

ورفض مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة إجراء أى تغيير على الجهاز الفنى الحالى لفريق الكرة برئاسة أبو طالب العيسوى بعد الهزيمة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز نظراً لضيق الوقت حيث يغادر الدراويش الخميس المقبل لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية.

الاسماعيلى استقر على استمرار العيسوى مديراً فنياً فى موقعة الرجاء المغربى وعلى حسب نتيجة مباراة بطل المغرب يتحدد مصير العيسوى ففى حالة الخسارة سيتم الإطاحة بالجهاز الفنى بشكل كامل بينما فى حالة تحقيق أمنية عشاق الرداء الأصفر بالتأهل للمباراة النهائية لكأس العرب سوف يستمر العيسوى فى منصبه.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.