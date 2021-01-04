شكرا لقرائتكم خبر عن فشل مفاوضات صحار العمانى للتعاقد مع حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى صحار العمانى فشل المفاوضات مع حمزة الجمل نجم الإسماعيلى الأسبق لتولى تدريب الفريق، وقال نادى صحار إن المفاوضات النهائية مع المدرب المصرى حمزة الجمل وصلت لطريق مسدود. وقال نادى صحار فى بيان رسمي، "المدرب بعد وصوله فرض شروطا جديدة ورفض دخول السكن المعتمد له، وتم نقله لفندق بالولاية بصورة مؤقتة، بعد ذلك طلب العودة لبلاده، وسيتم التفاوض مع مدرب أوروبى لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة ".

ووصل أمس حمزة الجمل إلى سلطنة عمان لتوقيع عقود تدريب فريق صحار بالموسم الكروى (2020-2021) خلفا للمغربى عبد الرزاق خيري، وكان نادى صحار قد استغنى عن خدمات مدربه المغربى عبد الرزاق خيرى بعد ثلاث جولات فقط حقق فيها انتصارا وحيدا مقابل تعادل وهزيمة.

وسبق لحمزة الجمل تدريب أندية النصر وظفار العمانى ويحظى بإعجاب المسئولين فى سلطنة عمان بعدما حقق نتائج متميزة هناك.

وفى وقت سابق، قال حمزة الجمل نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، إن اختيار البرازيلى هيرون ريكاردو لقيادة الدراويش فى هذه المرحلة لم يكن موفقا، وأضاف حمزة الجمل فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة، "ريكاردو ليس الاختيار المناسب لتدريب الإسماعيلى فى الوقت الحالى وكان يجب الاستعانة بمدرب وطنى من أبناء الدراويش لقيادة الفريق فى هذه المرحلة الصعبة".

وأضاف حمزة الجمل، "لا أتفهم سر جلوس عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى على مقاعد البدلاء فى مباريات الإسماعيلى الأخيرة وعدم منحهم الفرصة كاملة لبداية المباريات رغم أنهم الأفضل حاليا فى صفوف الفريق وفى رأيى هذه جريمة فى حق الإسماعيلى".

وأكمل "وضع الإسماعيلى فى جدول الدورى لا يليق بمكانة النادى وتاريخه العظيم فى الكرة المصرية وكنت أتمنى أن يستمر محمد حمص مع الدراويش فهو شخصية محبوبة من اللاعبين ومقنع بالنسبة لهم ولديه دور فنى ونفسى كبير مع الفريق".



