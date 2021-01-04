شكرا لقرائتكم خبر عن سونيديب تدرب فى مدينة نصر مرتين.. والأهلى يُقدم الدعم للضيوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيونيديب بطل النيجر مرانه الأخير بالقاهرة في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب السلام استعدادًا لمواجهة الأهلي في نفس الموعد ونفس الملعب غدًا في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة بطل النيجر للقاهرة فجر أول أمس، السبت، وتدرب الفريق مرتين في القاهرة حتى الآن على ملعب الأهلي بفرع مدينة نصر ثم يتدرب الفريق على ملعب المباراة اليوم في نفس موعد المباراة حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وحرصت إدارة الأهلي على توفير كل سُبل الدعم والمساندة لبطل النيجر ويقوم الأهلي بتذليل أي عقبة للضيوف منذ وصول البعثة، وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتكليف محمد أسامة إداري الفريق باستقبال البعثة في مطار القاهرة والتواجد معها بشكل مُستمر لتلبية أي طلبات لها طوال تواجدها في القاهرة.

وتواجد أحمد النحاس مدير فرع الأهلي بمدينة نصر مع بعثة سونيديب اليومين الماضين حيث قام مع محمد أسامة بتقديم المساندة للضيوف مع الحرص على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وهو ما أشاد به مسئولو فريق سونيديب خلال الأجتماع الفني للمباراة الذي عُقد اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة.

وعُقد الاجتماع الفنى للمباراة اليوم، بحضور سمير عدلي المدير الإدارى للفريق، ومحمد أسامة ورامى بكر، ورافت إبراهيم، إداريى الأهلي، والعميد علاء صلاح، مدير أمن القلعة الحمراء ومسئولى اللجنة الطبية بالكاف، ومسئولى نادى سونيديب وعدد من القيادات الأمنية وحكم ومنسق المباراة.

وأسفر الاجتماع الفنى عن الاتفاق على ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى الأصفر، ومن المقرر أن يرتدى فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدى الحارس الزى الرمادي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب الأهلى والسلام قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا ضد فيروس كورونا.

يذكر أن الأهلي فاز في لقاء الذهاب بالنيجر الأربعاء قبل الماضي بهدف نظيف سجله آليو ديانج ليبدأ المارد الأحمر رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي يفوز هام خارج الديار.