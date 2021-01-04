شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية من باتشيكو لمصطفى محمد وعلاء.. أبرزها التسديد من بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الثنائى مصطفى محمد ومحمود علاء، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات إضافية تحت إشراف البرتغالى جايمى باتشيكو، عقب نهاية المران الجماعى الذى أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وأدى الثنائى تدريبات التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء بجانب التعامل مع الكرات العرضية من على الجانب الأيسر والأيمن، وظهر الثنائى بشكل قوى وحصلا على إشادة المدير الفني.

كما خاض لاعبو الفريق حصة تدريبية تكتيكية تحت إشراف جايمى باتشيكو ومدحت عبدالهادى المدرب العام، وذلك على هامش المران، وحرص الجهاز الفنى على تطبيق بعض الجمل الفنية التكتيكية والخططية التى يسعى الجهاز لتطبيقها فى المباريات المقبلة.

كما حرص الجهاز الفنى على تخصيص فقرة تأهيلية لجميع اللاعبين كانت عبارة عن سباق سرعات تحت إشراف "بيدرو" مدرب الأحمال، ويسعى الجهاز الفنى للفريق إلى الوصول باللاعبين لأعلى معدل تأهيلى وبدني، استعدادا للفترة المقبلة، وأدى لاعبو الزمالك عقب أداء تدريب سباق السرعات، بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

وشهد تدريب الزمالك تواجد 19 لاعبا بعدما قرر الجهاز الفنى أن يكون مران اليوم "اختياري" حيث تمنح الحرية للاعبين بحضوره من عدمه، ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر السبت المقبل باستاد الجيش بالسويس فى الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز.