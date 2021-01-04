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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المصرية، وأبرزها الاسماعيلى يؤجل قرار الإطاحة بالعيسوى بعد ثلاثية المقاصة بسبب موقعة كأس العرب ، والتر بواليا خارج حسابات الأهلي أمام سونيديب في دوري أبطال أفريقيا.
والتر بواليا خارج حسابات الأهلي أمام سونيديب في دوري أبطال أفريقيا
خرج الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مباراة سونيدب بطل النيجر المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً، الثلاثاء في غياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
الاسماعيلى يؤجل قرار الإطاحة بالعيسوى بعد ثلاثية المقاصة بسبب موقعة كأس العرب
رفض مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة إجراء أى تغيير على الجهاز الفنى الحالى لفريق الكرة برئاسة أبو طالب العيسوى بعد الهزيمة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز نظراً لضيق الوقت حيث يغادر الدراويش الخميس المقبل لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية.
في تطور جديد بملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أبدى مسئولو القلعة البيضاء مرونة في إمكانية السماح للاعب بخوض تجربة الاحتراف بعدما تلقى عزاء من نادى سانت إتيان الفرنسي، والذي وصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون دولار نسبة يحصل عليها النادي الأبيض نظير مشاركات اللاعب والأهداف التي سيحرزها مع الفريق الفرنسي.
فتوى طبية تهدد عودة جونيور أجايي للأهلي قريبًا
كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن أن مصير عودة النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأحمر للملاعب أصبحت غامضة، في ظل وجود فتوى طبية لدى إدارة الأهلي بضرورة إجراء اللاعب عملية جراحية، عقب إصابته في الوتر الوحشي، حتى لا تؤثر على مستقبله ويكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد التعافي من العملية الجراحية وفترة التأهيل.
الأندية تقترح على اتحاد الكرة إلغاء انتخابات رابطة المحترفين واختيارها بالتعيين
اقترح عدد من الأندية على اتحاد الكرة عدم إقامة انتخابات لاختيار المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة هذا الموسم منعًا لوقوع خلافات بين الأندية حول الاختيارات واسم المرشح لرئاسة الرابطة وكذلك نائب الرئيس فى ظل انشغال الأندية بمباريات الدوري القائمة حاليا، وطلبت هذه الأندية من اللجنة الثلاثية بالجبلاية أن يتم تعيين مكتب تنفيذي لإدارة الرابطة حال تأسيسها هذا الموسم أو يتم تأجيل الرابطة للموسم المقبل وهو ما سيتم حسمه خلال اجتماع اللجنة الثلاثية مع الأندية الأسبوع الجارى.
موظفو فنادق بطولة العالم لليد ممنوعون من الخروج طوال أيام المونديال
كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد و رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عن عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث.
الزمالك: قدمنا العرض الأخير لساسى وننتظر الرد.. وباتشيكو أخرجه من الحسابات
أعلن عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه قدم العرض الأخير للتونسى فرجانى ساسى لاعب خط الوسط لتمديد تعاقده وينتظر رده، مؤكداً أن باتشيكو المدير الفنى للفريق أخرجه من حساباته الفنية، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "باتشيكو أخرج فرجانى ساسى من حساباته لأنه مش مركز، وفوز الزمالك على سموحة ثم إنبى بمثابة رسالة خدمتنا فى المفاوضات معه حتى يعلم أن الزمالك كيان كبير لايتوقف على أى لاعب".