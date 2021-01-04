7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المصرية، وأبرزها الاسماعيلى يؤجل قرار الإطاحة بالعيسوى بعد ثلاثية المقاصة بسبب موقعة كأس العرب ، والتر بواليا خارج حسابات الأهلي أمام سونيديب في دوري أبطال أفريقيا.



والتر بواليا خارج حسابات الأهلي أمام سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

خرج الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مباراة سونيدب بطل النيجر المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً، الثلاثاء في غياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاسماعيلى يؤجل قرار الإطاحة بالعيسوى بعد ثلاثية المقاصة بسبب موقعة كأس العرب

رفض مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة إجراء أى تغيير على الجهاز الفنى الحالى لفريق الكرة برئاسة أبو طالب العيسوى بعد الهزيمة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز نظراً لضيق الوقت حيث يغادر الدراويش الخميس المقبل لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية.

في تطور جديد بملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أبدى مسئولو القلعة البيضاء مرونة في إمكانية السماح للاعب بخوض تجربة الاحتراف بعدما تلقى عزاء من نادى سانت إتيان الفرنسي، والذي وصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون دولار نسبة يحصل عليها النادي الأبيض نظير مشاركات اللاعب والأهداف التي سيحرزها مع الفريق الفرنسي.

فتوى طبية تهدد عودة جونيور أجايي للأهلي قريبًا