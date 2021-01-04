شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري فى رسالة غامضة: أحيانًا التجاهل درس لتعليم بعض البشر آداب الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسالة غامضة أطلقها عصام الحضري حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، ورئيس نادى "ليوا إف سي" الإماراتي حاليًا، حيث نشر السد العالى صورته عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "احياناً يكون التجاهل درساً مفيداً لتعليم بعض البشر آداب الحديث".

رسالة عصام الحضري الغامضة

ولم يفصح عصام الحضري، عن غرضه من تلك الرسالة، وهل موجهة لأحد الأشخاص، أم إنها مجرد خواطر يقوم الحارس العملاق بكتابتها على صفحته بشكل دائم.





عصام الحضري

عصام الحضري رئيسا لنادى "ليوا إف سي" الإماراتي

عصام الحضري ، كان كشف تفاصيل توليه رئاسة نادى "ليوا إف سي" الإماراتي، أحد أندية دورى القسم الثانى بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه ليس شريكًا أو مالكًا لنادى "ليوا إف سي"، وإنما يتولى رئاسته من الناحية الإدارية فقط، ويقوم بمباشرة عمله مع النادى الإماراتى عن طريق الهاتف وخلال وجوده فى مصر، دون الإقامة فى الإمارات.

وأضاف عصام الحضري ، أن مهمته مع نادى ليوا إف سى تتلخص فى إدارة شئون الفريق، وتوفير اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز الفنى، وكذلك ترتيب المعسكرات، ومتابعة متطلبات الجهاز الفنى، مؤكدًا أن كافة تلك الأمور يقوم بإدارتها خلال تواجده فى مصر، ومن المتوقع السفر على فترات للإمارات لمتابعة بعض الأعمال ولكن دون الإقامة هناك.



عصام الحضري

عصام الحضري بقائمة فيفا لأهم نجوم الساحرة المستديرة

ويمتلك عصام الحضري ، حارس مرمى منتخب مصر السابق، سجلا تاريخيا من المشاركات الدولية كحارس مرمى مع منتخب الفراعنة والعديد من الأندية المصرية، ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على حسابه بـ"تويتر"، قائمة بأكثر النجوم الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم واعتزلوا فى 2020، وجاء النجم المصرى عصام الحضرى فى صدارة اسماء النجوم المعتزلين.

وضمت قائمة فيفا أهم نجوم الساحرة المستديرة الذين اعتزلوا فى 2020، عصام الحضرى (مصر)، دانييلى دى روسى (ايطاليا)، فينسنت كومبانى (بلجيكا)، خافيير ماسكيرانو (الارجنتين)، إيكر كاسياس (اسبانيا).

وعلق حساب الفيفا قائلا، " شهد عام 2020 اعتزال عدد من أهم نجوم الساحرة المستديرة الذين تألقوا مع أنديتهم بالإضافة إلى منتخبات بلادهم فى كأس العالم".

وفى وقت سابق، استعاد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق، لقطات رقصته الشهيرة فوق العارضة التى أشتهر بها عقب أى فوز يحققه فريقه، وشارك السد العالى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصورة له وهو يجلس فوق العارضة، مصحوبة بتعليق: "الذكريات شئ فوق الاراده وفوق القلب وفوق المشاعر لهذا هى لا تنسي.. ارقص يا حضري".