اللجنة الثلاثية تجتمع مع البدري لإعداد خطة الارتباطات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثين، اجتماعا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

وتناول الاجتماع بين الاتحاد المصري لكرة القدم والبدري سبل إعداد المنتخب للارتباطات الإفريقية المقبلة للفريق ومتطلباته من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة.

ويتواجد المنتخب المصري في صدارة مجموعته بتصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر صاحبة المركو الثاني.

ومن جانبه، أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه قد يضم لاعبيّن أو ثلاثة من الوجوه الجديدة في معسكر الفريق القادم استعدادًا لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.