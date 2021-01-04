نائب اتحاد السلة يكشف لمصراوي كواليس أزمة ثنائي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

تمنى محمد عبدالمطلب عبدالمطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، حل مشكلة ثنائي الزمالك أنس أسامة ومصطفى مكاوي "كيجو" بشكل ودي مع إدارة النادي، مؤكداً أن أي شكوى تصل الاتحاد بشكل رسمي يتم التعامل معها وفقاً للوائح والقوانين.

وكان عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قد صرح في وقت سابق بأن الأيام المقبلة سوف تشهد حل أزمات الألعاب الأخرى في النادي وتوفير المستحقات المتأخرة، مبدياً تعجبه من وضع بند في عقود اللاعبين بأحقية فسخ التعاقد اذا لم يتم دفع المستحقات لمدة شهرين.

وقال نائب رئيس اتحاد كرة السلة في تصريحات لـ"الخليج 365" "أي شكوى رسمية تصل لنا، يتم التعامل معها وفقاً للوائح والقوانين وتأخذ المجرى الطبيعي لها".

وأضاف "نحن نحرص دائماً على تنفيذ القانون واللوائح".

واستمر "على المستوى الشخصي أتمنى أن يتم حل الأمر بشكل ودي بين ثنائي الزمالك والإدارة".

وشدد "شخصياً أدعم دائماً فكرة استقرار الأندية والمنافسة والمنتخب، ثنائي الزمالك يتواجد في المنتخب وحل أزمتهما بالطبع سيعود بالنفع على الجميع".

وواصل "الثنائي تواصل مع علاء زهران مسؤول لجنة شؤون اللاعبين في وقت سابق بشكل ودي للحديث عن أزمة المستحقات المتأخرة".

وتابع "وعند وصول الشكوى بشكل رسمي بالطبع نقوم بالتحرك والتحقيق ونخاطب النادي بشكل رسمي لسؤاله عن التفاصيل، الأمور تسير وفقاً للإجراءات القانونية".

واختتم "لكن بصفة شخصية أتمنى أن يتم حل الأمر بشكل ودي حفاظاً على المنافسة واستقرار النادي".

وكان عصام سالم قد صرح لبرنامج "مع شوبير" "اندهشت بشكل كبير بعد علمي بقيام المجلس السابق بوضع بند يتعلق بفسخ تعاقد أي لاعب حال لم يحصل على المستحقات لمدة شهرين".

واستمر "هذا البند يسهل رحيل اللاعبين الكبار في تلك الفرق بالألعاب الأخرى بالنادي، من الممكن أن نخسر نجوم عديدة بتلك الفرق بسبب هذا البند، وإن شاء الله تكون هناك فرصة لتصحيح هذا الأمر".

واختتم "ثنائي كرة السلة من القوام الرئيسي للفريق، وهناك تعليمات صدرت من جانب اللجنة التي تدير الزمالك بالعمل على توفير مستحقات الألعاب الأخرى، التركيز في الفترة السابقة كان التركيز مع كرة القدم، وإن شاء الله خلال أيام سيتم تصحيح تلك الأوضاع".