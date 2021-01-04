"رجال يناير".. سكاي تختار صلاح ضمن أفضل صفقات كالتشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اختارت شبكة "سكاي إيطاليا"، قائمة لأفضل الصفقات التي تمت خلال فترة الانتقالات الشتوية في الدوري الإيطالي، وشهدت القائمة تواجد 27 لاعبًا بينهم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي.

وسبق لصلاح أن تواجد بين صفوف الدوري الإيطالي، عندما أتم انتقاله إلى صفوف فيرونتينا على سبيل الإعارة في فبراير 2015 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

كما شهدت القائمة المختارة تواجد إدجارد ديفيدز كأفضل صفقة تمت خلال الميركاتو الشتوي، عندما أتم انتقاله من ايه سي ميلان إلى يوفنتوس في ديسمبر 1997.

واحتل البرازيلي رونالدو المركز الخامس في قائمة "سكاي"، حيث انتقل من صفوف ريال مدريد إلى ميلان في يناير 2007.

وتواجد صلاح في المركز الـ21، وقالت عنه "سكاي": "لم يكن صلاح في ذلك الوقت هو الذي نعرفه الآن، فالدولي المصري وافق على إعارته على مضض بعد تقلص دوره في صفوف تشيلسي الذي كان يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو في ذلك الوقت".

وأضافت: "صلاح نجح في 6 أشهر تغيير موسم فيولا، حيث سجل 9 أهداف في 26 مباراة، لكنه لم يكمل مشواره في فيرونتينا ورحل بعدها إلى روما ومنه إلى ليفربول".