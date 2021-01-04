بعد التعافي من كورونا.. ثلاثي الأهلي في التدريبات (صورة)

ياسر رشاد - القاهرة - شارك محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية.

وشارك الثلاثي في المران الأخير الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غد الثلاثاء على استاد الأهلي بالسلام، في إياب دور

الـ٣٢ بدوري أبطال فريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن سلبية مسحة «كهربا وأفشة وأكرم»، بعد خضوعهم للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي.

وعاد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، إلى تدريبات الكرة مع الفريق اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الضلوع.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر.

ويلتقي الأهلي مع بطل النيجر غدا الثلاثاء على استاد الأهلي بمدينة السلام في إياب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في نيامي، عاصمة النيجر، بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.

كما انتظم والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية، حيث أدى جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية، على هامش المران الجماعي للفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأعلن الأهلي التعاقد مع والتر بواليا لمدة ٤ مواسم قادما من صفوف نادي الجونة.