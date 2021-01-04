اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تجتمع مع حسام البدري (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت اليوم الاثنين، اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، اجتماعًا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

وتناول الاجتماع سبل إعداد منتخب مصر للارتباطات الأفريقية المقبلة للفريق ومتطلباته من أجل ضمان تحقيق

النتائج المرجوة، من حيث استكمال تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون.

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوزين متتاليين على نظيره التوجولى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة إلى

نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة ورفع ترتيبه في التصنيف العالمي ليصل رصيده إلى 1432 نقطة بعدما كان فى رصيده 1420 قبل التوقف الدولى.

ويدرس الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني ضم عدد من اللاعبين إلى صفوف الفراعنة، بعد تألقهم في الفترة الأخيرة خلال مواجهات الدوري المصري.