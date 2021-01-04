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طاهر محمد طاهر يعود لتدريبات الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - عاد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تدريبات الكرة مع الفريق اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الضلوع.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر.

ويلتقي الأهلي مع بطل النيجر غدا الثلاثاء على استاد الأهلي بمدينة السلام في إياب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في نيامي، عاصمة النيجر، بهدف نظيف سجله

اللاعب المالي أليو ديانج.

كما انتظم والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية، حيث أدى جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية، على هامش المران الجماعي للفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأعلن الأهلي التعاقد مع والتر بواليا لمدة ٤ مواسم  قادما من صفوف نادي الجونة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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