طاهر محمد طاهر يعود لتدريبات الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عاد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تدريبات الكرة مع الفريق اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الضلوع.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر.

ويلتقي الأهلي مع بطل النيجر غدا الثلاثاء على استاد الأهلي بمدينة السلام في إياب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في نيامي، عاصمة النيجر، بهدف نظيف سجله

اللاعب المالي أليو ديانج.

كما انتظم والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية، حيث أدى جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية، على هامش المران الجماعي للفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأعلن الأهلي التعاقد مع والتر بواليا لمدة ٤ مواسم قادما من صفوف نادي الجونة.