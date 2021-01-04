تابع لايف الجديد | مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في البطولة العربية بدون تقطيع

ياسر رشاد - القاهرة - يتسلح فريق الشباب السعودي بسجله المميز خارج أرضه في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال عندما يحل ضيفًا على نظيره الاتحاد اليوم على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، في إياب الدور نصف النهائي من البطولة، وحافظ الفريق الشبابي على سجله الخالي من الخسارة في المباريات الثلاث التي لعبها خارج أرضه في الأدوار الماضية من البطولة بدءا من دور الـ32 وحتى ربع النهائي، حيث انتصر مرتين وتعادل في مباراة.

وبحسب الرياضية السعودية يعود فريق الشباب إلى ملاقاة الاتحاد مضيفه، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، بعد غياب دام 5 أعوام وتحديدًا منذ المواجهة الأخيرة، التي جمعتهما في السادس من مايو 2014 وخسرها الفريق الشبابي تلك المباراة بهدف نظيف التي جرت في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، كما تقابل الفريقان في مباراتين سابقتين، الأولى في الـ 18 من إبريل

عام 2013، ضمن منافسات الدوري، وكسبها الشباب بهدفين مقابل هدف، والثانية في الـ20 من ديسمبر من العام ذاته، وانتهت بالتعادل "1ـ1".

2005 لقب النمور الوحيد

وشارك فريق الاتحاد للمرة الـ 13 في البطولات العربية، بدأ في عام 1978 بمشاركة في 12 بطولة عربية، وعلى الرغم من تعدد مشاركاته إلا أنه لم يحقق سوى لقب وحيد كان في عام 2005 في دوري أبطال العرب حيث كانت البداية في عام 1987 في بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري التي بلغ فيها النهائي وخسرها من الكرخ العراقي، ليعود عام 1989 في بطولة أبطال الكؤوس ويغادرها من دور المجموعات، لكن استطاع في البطولة ذاتها في نسخة 1993 الوصول لنصف النهائي ولكنه خسر من السد القطري، وفي العام التالي 1994 شارك

في بطولة أبطال الدوري، وبلغ النهائي ليخسره من الهلال السعودي.

الليث.. 10 مشاركات و4 بطولات

وشارك فريق الشباب طوال تاريخه بالمشاركات العربية في 10 نسخ، 6 منها كانت بطولات خروج مغلوب، وبلغ خمسة نهائيات وحقق منها لقبين، إضافة إلى مشاركته في 4 نسخ لبطولة النخبة العربية بنظام التجمع، واستطاع تحقيق اللقب مرتين.

ويتفوق فريق الشباب الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بالهجوم قبل مباراتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حيث سجل لاعبو الفريق الشبابي 16 هدفًا في 7 مباريات متفوقين بـ5 أهداف عن نظرائهم في الاتحاد الذين سجلوا 11 هدفًا في العدد ذاته من المباريات.

ويعد الفوز على الشرطة العراقي بسداسية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي هو الأكبر للفريق الشبابي، أما أكبر انتصار للاتحاد فكان على حساب العهد اللبناني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32.