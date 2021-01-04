مشاهدة مباراة الإتحاد والشباب بث مباشر " يلا شوت نيوز " beIN SPORTS اليوم بتاريخ 04-01-2021 البطولة العربية للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة وتنطلق مباراة اتحاد جدة ضد الشباب السعودي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين.

وتُقام مباراة اتحاد جدة ضد الشباب في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، خلف الأبواب المغلقة بدون حضور الجماهير، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويستعرض لكم "الوفد"، كل ما تريد معرفته قبل انطلاق مباراة اتحاد جدة والشباب، وذلك على النحو التالي:

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الشباب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الشباب

وستُذاع مباراة الاتحاد ضد الشباب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال على قناة KSA Sports 1 HD وأبو ظبي الرياضية

مشوار الفريقين

- تأهل الاتحاد لدور نصف النهائي من كأس محمد السادس، بعدما تغلّب على العهد اللبناني بثلاثية نظيفة ذهابًا والتعادل سلبيًا إيابًا، في دور الـ32، ثم أطاح بمنافسه الوصل الإماراتي في دور الـ16 بعد

الفوز بنتيجة 2-1 و2-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

كما تغلّب فريق اتحاد جدة على نظيره أولمبيك آسفي المغربي في دور الثمانية، بعد التعادل بهدف لكل منهما، والفوز في المغرب بهدف نظيف إيابًا.

- في المقابل، تأهل الشباب إلى دور نصف النهائي من كأس محمد السادس، بعدما تغلّب على شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 3-1 ذهابًا، و2-0 إيابًا في دور الـ32، ثم أطاح بنظيره شباب الأردن، بعد الفوز بهدف نظيف ذهابًا، والتعادل 1-1 إيابًا في دور الـ16.

كما فاز الشباب على الشرطة العراقي بنتيجة 6-0 ذهابًا، وبهدف نظيف إيابًا في دور الثمانية.