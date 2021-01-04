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سباق سرعات في تدريبات الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، على تخصيص فقرة تأهيلية لجميع اللاعبين كانت عبارة عن سباق سرعات تحت إشراف "بيدرو" مدرب الأحمال، وذلك

على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى معدل تأهيلي

وبدني، استعدادا للفترة المقبلة.

وأدى لاعبو الزمالك عقب أداء تدريب سباق السرعات، بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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