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الامارات | بالصور.. سيارة لنقل الموتى مخصصة للاعبين المصابين في مباراة بالدوري المصري

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة الكوم الأحمر أمام البراجيل في الجولة الأولى من لكرة القدم للدرجة الرابعة واقعة غريبة بعدما تم تخصيص سيارة نقل الموتى لنقل اللاعبين المصابين أثناء المباراة.
 
وذكر موقع "يالا كورة" المصري أن رئيس لجنة المسابقات للقسم الرابع والناشئين صالح عبدالحميد وجد مفاجأة صادمة، عندما قام بعمله كمراقباً للمباراة بتفقده سيارة الإسعاف المخصصة لنقل اللاعبين المصابين، إذ اكتشف أنه تم استبدال سيارة الإسعاف بسيارة أخرى لنقل الموتى، وداخلها تابوت.
 
وأشار إلى أن مراقب المباراة قرر منح مهلة لتوفير سيارة إسعاف أخرى، قبل أن يقرر إلغاء المباراة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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