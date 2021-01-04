شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: نجحنا في شراء حقوق البث التليفزيوني لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، المقرر انطلاقها 13 من الشهر الجاري، بمشاركة 32 دولة، أن مصر ستصبح مثالاً يُحتذى به للعالم في كيفية تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية وغيرها، في ظل جائحة كورونا، بعدما شهده الاستعداد للنسخة الحالية للمونديال من إبداعات وأفكار مصرية لمواجهة الوباء.

وأضاف «نصر» أنه تم الانتهاء من جميع الإنشاءات الجديدة للصالات التي تستضيف مباريات البطولة فى توقيت قياسي، كما سيتم تطبيق إجراءات صحية صارمة تقوم على إغلاق الفنادق التي ستقيم بها البعثات واقتصار التواجد بها على العاملين فى البطولة والبعثات فقط، مشيراً إلى أنه حتى الآن مسموح للجمهور بحضور المباريات بنسبة 30%، مضيفاً أنه تم النجاح في شراء حقوق البث التليفزيوني للبطولة في الشرق الأوسط، حيث ستتم إذاعة المباريات على قناة «أون سبورت».