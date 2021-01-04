شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم ثلاثة لاعبين من المصري والاتحاد وسموحة ضمن انتقالات يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الكرة بنادى أسوان، اليوم، عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين، ضمن انتقالات يناير، لمدة موسم ونصف الموسم لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وضمت الصفقات حارس المرمى أحمد بوسكا، لاعب النادى المصرى السابق، واللاعب أحمد الألفى، لاعب الوسط المهاجم لنادى الاتحاد، واللاعب أحمد صبحى، الظهير الأيمن لنادى الجونة وسموحة السابق.