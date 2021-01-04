شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لمباراة سونيديب.. الأهلي بالزي الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب النيجري، اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بحضور الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ومحمد أسامة ورامي بكر، ورأفت إبراهيم، إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، مدير أمن النادي، ومسئولي اللجنة الطبية بالكاف، ومسئولي نادي سونيديب وعدد من القيادات الأمنية وحكم ومنسق المباراة.

وأسفر الاجتماع الفني عن الاتفاق على ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر. ومن المقرر أن يرتدي فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الزي الرمادي.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب الأهلي والسلام قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا ضد فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام، وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.