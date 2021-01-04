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باتشيكو يطالب اللاعبين بالإنفراد بصدارة الدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية والخططية المقرر تطبيقها خلال المران، كما طالب اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات من أجل اعتلاء القمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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