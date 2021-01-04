شكرا لقرائتكم خبر عن 250 الف جنيه وراء أزمة مدرب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مطلع بنادي الإسماعيلي أن السبب الرئيسي لأزمة محمد وهبة مع مجلس الإدارة رحل عن النادي بسبب تمسكه بالحصول على 250 ألف جنيه شهريا وإبرام عقد لمدة عام ونصف مع ادارة النادي.

وشدد المصدر على ان المدير الفني المؤقت رحل عن الناديقبل 48 ساعة من مواجهة المقاصة ولا يمكن السماح له بالعودة مرة أخرى لقيادة الفريق رغم المحاولات بإنهاء الازمة.