شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل عن مباراة المغرب وإسرائيل: «في انتظار سقوط التفاحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المنتج محمد العدل ورئيس قناة النادي الأهلي السابق، إن الخناق يزيد والحلقة تضيق مشيرًا إلى إقامة مباراة ودية بين المغرب ومنتخب إسرائيل.

وأضاف «العدل» عبر «فيسبوك»: «الهرولة بالسرعة القصوى، الخناق يزيد والحلقة تضيق في انتظار سقوط التفاحة دون جهد، المغرب يعلن إقامة مباراة ودية بين منتخب المغرب ومنتخب الاحتلال الإسرائيلى».