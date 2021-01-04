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محمد العدل عن مباراة المغرب وإسرائيل: «في انتظار سقوط التفاحة»

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علوي أبو العلا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المنتج محمد العدل ورئيس قناة النادي الأهلي السابق، إن الخناق يزيد والحلقة تضيق مشيرًا إلى إقامة مباراة ودية بين المغرب ومنتخب إسرائيل.

وأضاف «العدل» عبر «فيسبوك»: «الهرولة بالسرعة القصوى، الخناق يزيد والحلقة تضيق في انتظار سقوط التفاحة دون جهد، المغرب يعلن إقامة مباراة ودية بين منتخب المغرب ومنتخب الاحتلال الإسرائيلى».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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