شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الراتب المقترح لأي مدرب أجنبي جديد للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إستقر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان على التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الدراويش خلال الموسم الجاري أملا في تحسن النتائج بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها من مصر المقاصة بنتيجة 1-3 في الدوري الممتاز ،وتلقى مسئوولو الدراويش عدد من السير الذاتية لإختيار المدير الفني من بينهم.

وعلمت «المصري اليوم» ان المجلس قرر زيادة الراتب الشهري للمدرب الاجنبي إلى 35 ألف دولار بدلا من 10 ألاف دولار مثلما كان مقررا في الفترة السابقة.