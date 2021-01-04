شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالغني يكتفي بمران «الجيم» في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، برنامجا تأهيليا لمحمد عبدالغني مدافع الفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى «عبدالغني» تدريبات بالركض حول الملعب ثم خضع لحصة تدريبية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

والجدير بالذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.