شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت جديدة لمبادرة دراجتك صحتك ووزير الرياضة يوفر فرص عمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطلق وزارة الشباب والرياضة الأحد المقبل باب الحجز الرسمى للمرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، وذلك في احتفالية كبرى لتوقيع تعاون بين الوزارة واحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال.

أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه تم تأجيل فتح باب التسجيل من 5 حتى 10 يناير للإعلان عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة مع الاعلان عن مفاجآت خاصة للذين سيحصلون على دراجات المرحلة الثالثة، موضحا أنه سيتم تدشين مشروع «زود دخلك» من خلال مبادرة «دراجتك.. صحتك» بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.

أضاف صبحى أن الوزارة تقدم درارجات مدعومه باقل من سعرها خارج المبادرة وعلى من يرغب في الحصول على الدراجه ان يسجل عن طريق لينك سيتم اتاحته على الصفحه الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضه أو البوابه الالكترونيه.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب ومن المقرر ان تطرح الوزارة دراجات من خلال عده مراحل تاتي مبادراتك «دراجتك.. صحتك» في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضيه ونشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه اسلوب حياة، اضافه إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.