شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعالج أخطاءه قبل مواجهة الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروي الاول تدريباته اليومية من استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل ،ويركز باتشيكو المدير الفني على علاج الاخطاء السلبية التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراتي سموحه وانبي الأخيرتين في الدوري الممتاز.

وطلب المدير الفني من جهازه المعاون زيادة التدريبات الخاصة للمدافعين بسبب المشاكل التي وقعوا فيها مؤخرا اهمها على فرض الرقابة اللصيقة على مهاجمي المنافس في الضربات الثابتة.