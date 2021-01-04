محمد بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الــ" فيفا "

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ في قصر الشاطئ ــ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الــ" فيفا " .



ورحب برئيس الـ " فيفا " في دولة الإمارات متمنيا له التوفيق في زيارته وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الرياضية المعنية في الدولة والــ " فيفا " بما يعزز رياضة كرة القدم الإماراتية والارتقاء بها .. إضافة إلى دورها في ترسيخ قيم التسامح والتعاون والتعارف بين الشعوب كونها لغة سلام ومحبة وتواصل عالمية.

وتطرق إلى أهم التحديات والصعوبات التي واجهتها استمرارية المنافسات والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية خلال عام 2020 في ظل جائحة " كورونا ".

وثمن رئيس الفيفا حرص دولة الإمارات على مواصلة استضافتها أبرز الملتقيات والمنصات الرياضية العالمية التي تجمع نجوم الرياضات ومحبيها والمعنيين بها من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير الرياضة في جميع جوانبها من خلال الاستماع إلى التجارب المختلفة وطرح الحلول والأفكار الإبداعية وسبل تطبيقها والاستفادة منها.