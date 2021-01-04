شكرا لقرائتكم خبر عن الششتاوى وزارع يعودان للزمالك بعد تعافيهما من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمد الششتاوى أخصائى العلاج الطبيعى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وإبراهيم زارع عضو الجهاز الإداري، فى المران الجماعى للفريق المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعد تعافيهما من بفيروس كورونا، حيث غاب الثنائى عن نادى الزمالك فى الفترة الماضية بسبب إصابتهما بالفيروس، قبل أن يجضعا للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج للتعافى من الفيروس.

وخضع مصطفى فتحى لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية وبدنية خاصة بصالة الجيمانيزيوم بالنادي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعى المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ويخضع مصطفى فتحى حاليا لبرنامج تأهيلى من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق فى الفترة القادمة بشكل طبيعي.

وحرص محمود حمدى الونش على المشاركة فى مران الفريق، وفضل التواجد فى تدريبات الفريق وعدم الحصول على راحة سلبية على الرغم من منح الجهاز الفنى الحرية للاعبين بحضور التدريب من عدمه.

كما شارك الدولى التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن الفريق فى المران كاملا، وظهر بمستوى جيد حيث يسعى اللاعب إلى الوصول لأعلى فورمة بدنية وفنية من أجل التواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق.

وشهد تدريب الزمالك تواجد 19 لاعبا بعدما قرر الجهاز الفنى أن يكون مران اليوم "اختياري" حيث تمنح الحرية للاعبين بحضوره من عدمه، وأدى لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب وبعدها خضع اللاعبون لحصة تدريبات بدنية تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال، ويسعى الجهاز الفنى إلى الوصول باللاعبين لأعلى مستوى بدنى فى ظل تلاحم المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر السبت المقبل باستاد الجيش بالسويس فى الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز.