شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب فرجانى ساسى بتحديد موعد نهائى للرد على عرض التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى الزمالك من الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، تحديد موقفه النهائى من العرض الذى قدم له النادى من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث يرفض المسئولون أسلوب المماطلة فى المفاوضات وعدم حسم الموقف بشكل نهائى سواء بالموافقة أو الرفض.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن أحد المسئولون تحدث مع فرجانى ساسى وطالبه بتحديد موعد يكون النهائى للرد على عرض تجديد تعاقده، مشيرًا إلى أن الإدارة قدمت عرضًا مغريًا من الناحية المادية للاعب، فضلًا عن سداد جزء كبير من مستحقاته المالية المتأخرة بقيمة 530 ألف يورو، لإبداء حسن النية وانعكاس الرغبة فى التجديد للاعب.

وأضاف المصدر، أن فرجانى ساسى لم يخبر الزمالك بقراره النهائى بشأن تجديد تعاقده، الأمر الذى يثير استياء المسئولين، ودفع أحدهم لمطالبة اللاعب بتحديد موعد نهائى لحسم تلك الأزمة.

وقال عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، "باتشيكو أخرج فرجانى ساسى من حساباته لأنه مش مركز، وفوز الزمالك على سموحة ثم إنبى بمثابة رسالة خدمتنا فى المفاوضات معه حتى يعلم أن الزمالك كيان كبير لايتوقف على أى لاعب".

وأضاف، "فرجانى ساسى عنده عرض من الدحيل القطرى وعايز يشارك فى كأس العالم للأندية زى الأهلى، وقدمنا لساسى العرض الأخير للتجديد وفقاً لإمكانيات وقدرات الزمالك وهو بالمناسبة عرض لايستطيع أى نادى فى مصر تقديمه لساسى ومستنين رده ".

وتابع عصام سالم، "متمسكون بفرجانى ساسى ولكن فى الأخر "أدى الله وأدى حكمته" ، ساسى حصل على 85 % من مستحقاته لدى الزمالك ويتبقى فقط 15% وهى قيمة الضرائب الخاصة بالدولة ولاعلاقة لنا بذلك، فلقد سددنا مستحقاته حتى يعلم أن هناك رغبة صادقة لاستمراره".

وأضاف عصام سالم، "فرجانى ساسى هو الصداع الحقيقى حالياً فى الزمالك، ولكن موقفنا فى المفاوضات معه هو الأفضل، والفرق الكبيرة صعب حد يضغط عليها مهما كان اسم اللاعب".