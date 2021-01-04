شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. حضور 19 لاعبا ومحاضرة من باتشيكو.. وتأهيل جنش وعبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، شرح خلالها بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية والخططية المقرر تطبيقها خلال المران، كما طالب اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات من أجل اعتلاء القمة، ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر السبت المقبل باستاد الجيش بالسويس في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وشهد تدريب الزمالك تواجد 19 لاعبا بعدما قرر الجهاز الفني أن يكون مران اليوم "اختياري" حيث تمنح الحرية للاعبين بحضوره من عدمه، وأدى لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب وبعدها خضع اللاعبون لحصة تدريبات بدنية تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال، ويسعى الجهاز الفني إلى الوصول باللاعبين لأعلى مستوى بدني في ظل تلاحم المباريات.

و واصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، حيث يعاني "جنش" من إصابة في العضلة الضامة ومازال يؤدي تدريباته التأهيلية استعدادا للعودة للتديبات الجماعية للفريق في الفترة المقبلة.

كما وضع الجهاز الفنى بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، برنامجا تأهيليا لمحمد عبد الغني مدافع الفريق، حيث قام اللاعب بتأدية تدريبات بالركض حول الملعب ثم خضع لحصة تدريبية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

وأدى الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل، تدريبات تأهيلية، بعد أن قرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا، والتى جاءت سلبية.

وشارك محمود علاء في التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا والتى جاءت سلبية، حيث كان تعرض للإصابة بالفيروس بعد خضوعه لمسحة طبية قبل مواجهة جازيللي التشادي بدوري أبطال إفريقيا.