هل يضرب أحمد حجازى موعدا ناريا مع الإسماعيلى فى نهائى البطولة العربية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يواجه أحمد حجازى ناديه السابق الإسماعيلى فى نهائى البطولة العربية؟.. سؤالا تجيب عنه مواجهة اتحاد جدة السعودى مع منافسه الشباب اليوم، حيث يخوض فريق اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى أحمد حجازى مواجهة حاسمة أمام الشباب السعودى، فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية فى جدة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وحسم التعادل الإيجابى 2-2 مواجهة الذهاب بين الاتحاد والشباب، على ملعب نادى الشباب بمدينة الرياض، حيث سجل ثنائية صاحب الأرض اللاعب إيجور ليشنوفسكي، فيما جاء هدفا الضيوف عن طريق رومارينيو وجارى مينديز رودريجيز.

وحقق الشباب الفوز فى ربع النهائى على ضيفه الشرطة العراقى بنتيجة 6-0 فى مباراة الذهاب، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز 1-0 إيابا، ليحجز مقعده من الباب الكبير فى المربع الذهبي، فى المقابل أطاح الاتحاد بنظيره أولمبيك آسفى المغربى بالفوز 2-1 فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من هذه المباراة مع المتأهل من لقاء الرجاء المغربى أمام الإسماعيلي، الذى يجمع الفريقين يوم 11 من يناير الجارى بمدينة الدار البيضاء، بعدما حسم الأخير الذهاب لصالحه بهدف اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف.

وخاض فريق الشباب 7 مباريات فى مشواره نحو الدور نصف النهائى للبطولة العربية، حيث حقق الفوز فى 5 منها وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبل مرماهم 4 أهداف.

وفى المقابل، خاض فريق الاتحاد 7 مباريات فى طريقه لنصف النهائي، حقق الفوز فى 4 منها وتعادل 3 مرات، وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مرماهم 4 أهداف.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وتعاقد نادى اتحاد جدة السعودى مع المدافع الدولى أحمد حجازى من صفوف وست بروميتش الإنجليزى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد،ويعد أحمد حجازى أبرز المدافعين فى قارة أفريقيا، بسبب خبرته العريضة مع منتخب مصر الأول، ومشاركته مع الفريق فى مونديال 2018، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز أعضاء الجيل الذى وصل نهائى كأس أمم أفريقيا لعام 2017، مع فترة طويلة من التألق رفقة فريقى الإسماعيلى والأهلى، بالإضافة إلى خوضه رحلة احتراف طويلة فى الملاعب الإيطالية والإنجليزية.

رحلة حجازى الأوروبية بدأت مع فريق فيورنتينا الإيطالى فى 2012، بعد بداية محلية مع الإسماعيلى، لكنه تعرض لإصابة قوية بقطع الرباط الصليبى للركبة، ليبتعد طويلاً عن الملاعب ويشارك لمدة موسم مع فريق بيروجيا على سبيل الإعارة، قبل أن يستعيد تألقه مع الأهلى لمدة عامين، وبعدها إلى وست بروميتش ألبيون منذ 2017 وحتى 2020.

وشارك حجازى فى 104 مباريات مع وست بروميتش، نجح خلالها فى تسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى صناعة هدفين، كذلك شارك مع الأهلى فى 56 مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلى 35 مع الإسماعيلى و14 لقاء فى إيطاليا، كذلك مثل المدافع منتخب بلاده فى 56 مواجهة منذ عام 2011.

المدافع المصرى يمتاز بقوة واضحة فى ألعاب الهواء، حيث إنه من أفضل مدافعى قارة أفريقيا على مستوى الكرات الرأسية، والتعامل مع الصراعات الثنائية، إلى جانب قدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وبناء الهجمات من الخلف إلى الأمام، دون ارتكاب مخالفات مستمرة، لكن يعيبه فقط البطء أحيانًا فى التعامل مع المهاجمين أصحاب السرعات الخاطفة.

حجازى الذى شارك فى 39 مباراة بالبريمرليج مع وست بروميتش الموسم الماضى، قام خلالها بعمل 58 عرقلة مشروعة، مع 61 افتكاك سليم، ونجح فى الفوز بـ158 كرة هوائية، و197 صراع ثنائى ناجح، و191 استخلاص للكرة فى نصف ملعبه، مسجلاً هدفين ومتسببًا فى خطأ واحد أدى إلى هدف مباشر فى مرمى فريقه.

وأصبح فريق النمور، بقيادة المدافع المصرى، الأقل استقبالا للأهداف منذ وصول أحمد حجازى، فى انتقالات الصيف الماضى، قادما من فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بتلقيه 6 أهداف فقط، فى الدورى السعودي.

ولم يتلقى الاتحاد، أى هزيمة فى جميع المسابقات، منذ التعاقد مع أحمد حجازى، حيث خاض الفريق 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 6 مباريات، سجل الفريق 16 هدفا وتلقى 8 أهداف.