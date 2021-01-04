شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكا وصبحى والألفى..أسوان يفتتح الميركاتو الشتوى بثلاث صفقات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو أسوان تعاقدهم مع ثلاث لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى لتدعيم صفوف الفريق، ونجح أسوان فى الحصول على توقيع أحمد صبحى ظهير أيمن الجونة وسموحة السابق وأحمد بوسكا حارس مرمى المصرى السابق، وأحمد الألفى لاعب الوسط المهاجم لنادى الإتحاد لمدة موسم ونصف لكل لاعب، ووقع اللاعبين على العقود فى حضور مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق أسوان.



الالفى



بوسكا



صبحى

ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 6 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز فى أول مباراتين على إنبى ثم طلائع الجيش، قبل الخسارة فى 3 مباريات متتالية أمام المصرى والجونة والإسماعيلى.

وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 آخرين، ويعتبر هيثم الفيل كابتن الفريق هو هداف أسوان حتى الآن برصيد هدفين.

ويعود سامى الشيشينى لقيادة أسوان من الملعب فى مباراة المقاصة، وذلك بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة مباراة بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنية، عقب اعتراضه على القرارات التحكيمية فى مباراة اسوان والجونة بالجولة الرابعة، والتى انتهت بفوز الجونة بهدف نظيف.

وكان الشيشينى قد خضع لتلك العقوبة فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة ليقود الفريق من خارج الملعب، فى اللقاء الذى خسره أبناء الجنوب بهدفين نظيفين.