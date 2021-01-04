شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مفاوضات الأهلي لقطع إعارة عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض عمار حمدى، لاعب الأهلى المُعار للاتحاد السكندرى، نفسه على سطح الأحداث الكروية خلال الأيام الماضية، بعدما تداولت أنباء حول رغبة الأهلى فى قطع إعارة اللاعب وإعادته للقلعة الحمراء فى يناير الجارى، ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات عن هذه المفاوضات وإلى التفاصيل:

س: ما هى آخر تطورات مفاوضات عودة عمار حمدى للأهلي؟

ج: الاهلى طلب بشكل ودى عودة اللاعب للفريق فى يناير الجارى، وإن كانت العملية تبدو صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة، بسبب الرفض القاطع من جانب إدارة التحاد عودة اللاعب للأهلى فى يناير الجارى بسبب حاجة زعيم لثغر لجهوده.

س: وماذا عن موقف عمار حمدي؟

ج: اللاعب طالب مسئولى زعيم الثغر بالموافقة على عودته إلى القلعة الحمراء وقطع إعارته، وذلك بعد طلب موسيمانى مدرب الفريق الأحمر عودة اللاعب عقب تألقه مؤخراً مع الاتحاد.

س: وماذا عن عقد الإعارة بين الأهلى والاتحاد بشأن عمار؟

ج: يحق للنادى الأهلى استعادة اللاعب بعد أول موسم بعد تمت إعارته موسمين مطلع الموسم الجارى، لكن هناك رغبة أهلاوية فى استعادة اللاعب فى يناير الجارى وليس نهاية الموسم.

س: هل تفاوض الأهلى مع الاتحاد بشكل رسمى؟

ج: الأهلى لم يتحدث مع الاتحاد بشكل رسمي، لكن هناك مفاوضات “جس النبض” من الأهلى لإتمام الصفقة التى طلبها موسيمانى، خاصة أن اللاعب نال إعجاب المدير الفنى للأهلى بشكل واضح بعد تألقه هذا الموسم مع الاتحاد.

س: ماذا عن موقف حسام حسن؟

ج: رفض حسام حسن مدرب الاتحاد السكندرى عودة اللاعب للأهلى وطلب من محمد مصيلحى رئيس الاتحاد عدم قطع إعارة اللاعب.

س: ماذا قدم عمار حمدى مع الاتحاد هذا الموسم؟

ج: شارك عمار حمدى مع الاتحاد السكندرى حتى الآن فى 4 مباريات خلال الموسم الجارى سجل خلالهم هدفاً وصنع آخر.

وكان عمار قد انتقل إلى الأهلى بعد بزوغ نجمه مع نادى النصر والاتحاد السكندرى الذى كان قد أعير إليه قبل الأهلى، وبعد انتقاله للقلعة الحمراء انتقل خلال الموسم الماضى إلى طلائع الجيش باحثاً عن فرصة للمشاركة والتألق قبل أن يعود من جديد إلى الاتحاد على سبيل الإعارة.