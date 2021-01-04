شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمود علاء وحسام أشرف وأسامة فيصل لتدريب الزمالك بعد الشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد ثلاثى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك "محمود علاء وأسامة فيصل وحسام أشرف" للانتظام فى تدريبات الفريق الجماعية، بعد شفائهم من فيرس كورونا، وحرص الثلاثى على المشاركة فى المران الاختيارى الذى يقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر السبت المقبل باستاد الجيش بالسويس في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وقرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، أن يكون مران اليوم "اختيارى" حيث تمنح الحرية للاعبين بحضوره من عدمه، ويأتى قرار الجهاز الفني بهدف تخفيف الحمل التدريبي عن اللاعبين ومنحهم المزيد من الراحة قبل لقاء طلائع الجيش .

وعاد الفريق للتدريبات استعدادًا لمواجهة الطلائع، حيث كان البرتغالى باتشيكو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد، عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.