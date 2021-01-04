شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مقر اللجنة الأولمبية المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، غلق مقر اللجنة المتواجد داخل هيئة استاد القاهرة الدولي، بسبب انتشار فيروس كورونا بين موظفى وعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث يتم تعقيم مقر اللجنة بشكل يومى حتى يقرر مسئولو اللجنة الأولمبية العودة إلى العمل بشكل طبيعى .

وكان رئيس اللجنة الأولمبية أكد أن علاقة اللجنة بوزارة الشباب والرياضة على أفضل ما يرام ولا توجد أى خلافات، وأن الاستعدادات قائمة بين الطرفين على قدم وساق لإقامة كأس العالم لكرة اليد فى مصر فى أبهى صورة.

وقال هشام حطب فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مفيش مشكلة بين الوزارة واللجنة الأولمبية، نشرف على تنفيذ كل الاتحادات الرياضية للإجراءات الاحترازية التى أصدرها مجلس الوزارء فى يونيو الماضى فى شكل أكواد لمواجهة فيروس كورونا خاصة بعد توالى إصابات الابطال والنجوم الرياضين بالفيروس".

وأضاف هشام حطب، "ليس هناك تعليق لأى نشاط رياضى فى مصر أو حتى إغلاق للصالات المغلقة، لسنا مسئولين عن تحريف بيانات اللجنة الأولمبية وإساءة فهمها، قولنا فى البيان أن كل الانشطة قائمة بشرط تشديد الاجراءات الاحترازية، وأصدرنا بيان لاحق بعد اللغط الذى صاحب البيان الأول".

وأكمل رئيس اللجنة الأولمبية، "اتحاد الكرة الطائرة أعلن تعليق النشاط حتى 16 يناير لغرض خاص بالاتحاد وليس لنا علاقة ولا نعرفه، فلو كان القرار صادر من الأولمبية كان يفترض إعلان تعليق النشاط لأجل غير مسمى، وسوف نخاطب اتحاد الكرة الطائرة لمعرفة أسباب هذا القرار ولماذا تم ربطه بـ 16 يناير".