شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حسام عاشور: بحب البطاطس وطيبتى الزائدة بتعملى مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو حسام عاشور كابتن النادى الأهلى السابق ولاعب الاتحاد السكندرى حالياً.

ما هى أكثر اللحظات السعيدة التى تتذكرها مع الأهلى؟

هدف الأهلى فى الصفاقسى ببطولة أفريقيا كان من أكثر اللحظات التى أسعدتنى.

وما هى أكثر لحظة حزنت بسببها؟

عندما توفى أخى.

ما هو أكثر مكان تحب السفر إليه؟

شرم الشيخ.

كنت شاطر فى المدرسة؟

ما كنتش شاطر خالص.

أكثر شئ تكرهه فى شخصيتك؟

طيبتى الزائدة وأحياناً بتعملى مشاكل.

ما هى أكثر أغنية تحبها؟

"تبقى معدية".. وبحب رمضان البرنس من المغنيين الشعبيين.

ما هو فيلمك المفضل؟

فيلم الكيف.

ما هى أكثر أكلة تحبها؟

صينية البطاطس بالفراخ.

من هو لاعبك المفضل؟

ميسى.

تفضل الملابس الكلاسيك ولا الكاجوال؟

الكاجوال.