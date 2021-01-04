- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتدى القميص الأحمر والحارس بالأصفر فى مباراة سونيديب غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسونيديب بطل النيجر، بمقر النادى بالجزيرة اليوم، بحضور سمير عدلي المدير الإدارى للفريق، ومحمد أسامة ورامى بكر، ورافت إبراهيم، إداريى الفريق، والعميد علاء صلاح، مدير أمن النادي، ومسئولى اللجنة الطبية بالكاف، ومسئولى نادى سونيديب وعدد من القيادات الأمنية وحكم ومنسق المباراة.
وأسفر الاجتماع الفنى عن الاتفاق على ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى الأصفر، ومن المقرر أن يرتدى فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدى الحارس الزى الرمادي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب الأهلى والسلام قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا ضد فيروس كورونا
ويستعد الأهلى لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر فى السابعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلى بالسلام وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ ٣٢ لبطولة دورى أبطال إفريقيا.
الأجتماع الفني لمباراة الاهلي وسونيديب