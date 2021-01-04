وزارة الرياضة تعلن مفاجأت جديدة لمبادرة دراجتك صحتك وفتح باب التسجيل الأحد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الشباب والرياضة الأحد المقبل باب الحجز الرسمى للمرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، وذلك فى احتفالية كبرى لتوقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة العاملة فى المجال.

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إنه تم تأجيل فتح باب التسجيل من 5 حتى 10 يناير للإعلان عن فتح باب التسجيل فى المرحلة الثالثة مع الإعلان عن مفاجآت خاصة للذين سيحصلون على دراجات المرحلة الثالثة، موضحا أنه سيتم تدشين مشروع "زود دخلك" من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك" بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.

وأضاف صبحى أن الوزارة تقدم دراجات مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، وعلى من يرغب فى الحصول على الدراجة التسجيل عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة أو البوابة الإلكترونية.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك تشمل 7200 دراجة يتم طرحها على مراحل فرعية مقسمة إلى 900 فى البداية متوفر منها الآن 800 تطرح 100 بعد ذلك.