شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يجتمع باللجنة الثلاثية فى الجبلاية لبحث بعض ملفات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى مقر اتحاد الكرة، للاجتماع مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لبحث العديد من الملفات التى تخص منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

وكان المدير الفنى لمنتخب مصر قد أكد فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أنه يوجد عنصران أو ثلاثة عناصر جديدة سوف تنضم لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية القادمة، والمقرر لها مارس المقبل، والتى سوف تحسم الصعود لنهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأوضح حسام البدرى، أنه على تواصل دائم مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى للاطمئنان عليه وأحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، وتحسن حالته عقب الإصابة التى لحقت بيه بفيروس كورونا والعودة إلى التدريبات والمباريات.

وأشار حسام البدرى إلى أنه يتابع مباريات بطولة الدورى المصرى بشكل جيد وأن انطلاقة البطولة هذا الموسم جاءت قوية عن المواسم الماضية.

وشهدت النسخة الأخيرة من التصنيف العالمى للمنتخبات، تقدما كبيرا لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام البدرى حيث صعد الفراعنة إلى المركز 49، بعد أن كان فى المركز الـ 52 الشهر الماضى، والكاميرون ضمن مصاف أفضل 50 منتخباً على حساب كل من كوستاريكا وغانا.

وحقق منتخب مصر فوزين متتاليين على نظيره التوجولى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة ورفع رصيده إلى 1432 نقطة بعدما كان فى رصيده 1420 قبل التوقف الدولى.