شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يتابع استعدادات المقاولون لمباراة النجم الساحلى "هاتفياً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، اتصالات على مدار الساعة ببعثة الفريق الموجودة في تونس، ويحرص النحاس على التواصل المستمر مع المهندس محمد عادل فتحى رئيس البعثة، كما يعقد اجتماعات دورية عبر الفيديو كونفرانس مع الجهاز الفنى فى إطار التحضير الفنى للمباراة.

ويحرص النحاس مع الجهاز المعاون، والمكون من رامى عادل وأحمد زهران ورامى ربيع ومدرب الحراس محمد فتحى، على وضع كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة لتحفيظ اللاعبين المهام خلال المباراة بعد مشاهدة مباريات لفريق النجم الساحلي.

من جهته، أعرب المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، عن سعادته الكبيرة للروح العالية التى لمسها لدى جميع اللاعبين وجهازهم الفنى المتواجدين حاليا بتونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلى فى إياب دور الـ 32 بالكونفيدرالية .

وقال المشرف على الكرة بالمقاولون، إن عماد النحاس المدير الفنى للفريق على تواصل مستمر مع البعثة ويطمئن بشكل دائما على كافة الترتيبات بعدما حرم من السفر نتيجة إيجابية عينة تحليل فيروس كورونا هو ومعاونه علاء عبدالغنى ويقوم باجتماعات مستمرة مع الجهاز

وأضاف محمد عادل فتحى أن نتيجة لقاء الذهاب الذى انتهى بالتعادل السلبى تعد جيدة وقادرون على عبور النجم فى تونس وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل للدور الثانى .

وشدد فتحى على صعوبة اللقاء فى ظل الظروف الصعبة التى يواجهها الفريق بغياب المدير الفنى وخمسة لاعبين عن الرحلة ولكن الجميع تعاهد على القتال وتقديم مباراة قوية.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى البعثة وتضم رامى عادل واحمد زهران ورامى ربيع مدربين ومحمد فتحى مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدى محمد على المدير الادارى وحسين عبد الغنى الإداري، وعلاء محمد، ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحى على اخصائى التأهيل .

بينما تضم قائمة المقاولون 24 لاعبا هم: محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربى ومحمد سمير وحسن الشامى وأمير عابد ومحمد مجلى وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيرى وهيثم الجوينى وفاروقا نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم النغموشى وأحمد شكرى وخالد الحسينى وأحمد مجدى ولويس ادوارد وأحمد الشيمى ومحمد على محسن وفضل فكري.