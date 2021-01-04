شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات نهائى كأس السلة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة محتملة قد تجمع فريقى سيدات كرة السلة بالنادى الأهلى ونظيره الزمالك فى نهائى كأس السلة، حيث صعد كلا من الفريقين لربع النهائى المقرر إقامته يوم 23 يناير الجارى، ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع مدينة نصر، والزمالك مع سبورتنج، كما يلتقى هليوبوليس مع الصيد، ومصر للتأمين فى مواجهة سموحة.

فوز الزمالك يؤهله لمواجهة الفائز من سموحة والتأمين فى نصف النهائى، وكذلك الأهلى فوزه على مدينة نصر يصعد به لمواجهة الفائز من هليوبوليس والصيد فى قبل النهائى.

وحال حسم الأهلى الصعود للنهائى والزمالك أيضا يلتقى الفريقان فى مباراة حسم البطل لبطولة كأس السيدات.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن الترتيب النهائى لبطولتى دورى المرتبط رجال وسيدات لموسم 2020-2021.

وجاءت ترتيب الفرق بتصدر الأهلي المركز الأول رجال، يليه الاتحاد، وسبورتنج، وسموحة، والزمالك خامسا، وعلى مستوى السيدات، الأهلي وسبورتنج، ثم سموحة، والشمس، والجزيرة، هليوبوليس، والصيد والزمالك ثامنا.