مجدي عبد الغني يعلن حصوله على حكم قضائي ببراءته فى 3 قضايا ميراث جديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى عبد الغنى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن حصوله على حكم من محكمة جنح الدقى بعدم قبول الدعوى الجنائية فى عدد 3 جنح جنائية جديدة مقيدة تحت أرقام (12273- 12275 - 122278) لسنة 2020 جنح الدقى وذلك لسابقة الفصل فيها فى دعاوى أخرى كان قد سبق إقامتها من ذات الأشخاص وهم بعض أقاربه عن قطعة الأرض الكائنة بمنطقة وراق العرب التى يدعى اقاربه فى تلك القضايا بأنها ميراث لهم على الرغم من أنها ملك خالص لمجدى عبدالغنى ومسجلة بعقود رسمية مشهرة بأسمه.

من ناحية أخرى، تواجد مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، فى مقر الجبلاية بالجزيرة، أمس، لبحث تشكيل لجنة فض المنزاعات باتحاد الكرة، حيث تعتبر جمعية اللاعبين المحترفين طرفاً فى تشكيل اللجنة المزمع تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويكون تشكيل اللجنة من 6 ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين و6 ممثلين للأندية ورئيس من الهيئة القضائية، ودورها الفصل فى النزاعات بين اللاعبين والأندية المصرية، بينما يلجأ اللاعبون والمدربون الأجانب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأكد مجد عبد الغنى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن جمعية اللاعبين المحترفين طرف من ضمن أطراف لجنة فض المنزاعات، مشيراً إلى أن اللجنة والأندية وبينهم قاضٍ ونائب، حيث يمثل الجمعية 6 محامين فى لجنة فض المنازعات، مؤكداً أنه كان يبحث مع مسئولى اللجنة الثلاثية المكلفة باتحاد الكرة لمعرفة كيفية بدأ عمل اللجنة .

وكان اتحاد الكرة قد وضع بند تشكيل لجنة فض المنازعات فى اللائحة الجديدة التى اعتمدها الفيفا، واستقر أعضاء اللجنة الخماسية على أن يكون تشكيل اللجنة من 6 ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين و6 ممثلين للأندية ورئيس من الهيئة القضائية، ويكون دورها الفصل فى النزاعات بين اللاعبين والأندية المصرية، بينما يلجأ اللاعبون والمدربون الأجانب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتهدف لجنة فض المنازعات لنظر الشكاوى والقضايا المتداولة بين اللاعبين والأندية، كنوع من تقليل فرص اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما أن السنوات الأخيرة شهدت شكاوى عديدة من لاعبين وأندية مصرية إلى الفيفا، وهو ما جعل الاتحاد الدولى يطلب تفعيل هذه اللجنة من اتحاد الكرة أكثر من مرة، قبل ان تقرر اللجنة الخماسية وضع بند فى اللائحة لتشكيل هذه اللجنة من 13 عضوا ويترأسها أحد رجالات القضاء.