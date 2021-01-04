ربيعة يعلن تعافيه مجددًا من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكتب ربيعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام: "الحمد لله.. النتيجة سلبي.. شكرًا لدعواتكم".

وكان الأهلي قد سبق وأكد إصابة الثلاثي رامي ربيعة، محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية قبل سفر بعثة الأهلي إلى النيجر لمواجهة سونديب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وفي التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، أعلن الأهلي تعافي الثنائي ربيعة وأفشة مع استمرار إيجابية عمرو السولية، إلا أن ربيعة عاد وأكد يوم 31 من الشهر ذاته إيجابية المسحة الخاصة به.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن اليوم الاثنين، تعافي الرباعي محمد هاني، أكرم توفيق، محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" من الإصابة بفيروس كورونا مع خضوع عمرو السولية لمسحة طبية جديدة.