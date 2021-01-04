الأهلي يظهر بالزي الأساسي في مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب النيجري، اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بحضور الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، ومحمد أسامة ورامي بكر، ورأفت إبراهيم إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، مدير أمن النادي، ومسئولي اللجنة الطبية بالكاف، ومسئولي نادي سونيديب وعدد من القيادات الأمنية وحكم ومنسق المباراة.

وكان الأهلي حقق الفوز في مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف سجله أليو ديانج في شباك نادي سونيديب.

وأسفر الاجتماع الفني عن الاتفاق على ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر.

ومن المقرر أن يرتدي فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الزي الرمادي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب الأهلي we السلام قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا ضد فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي we السلام وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.