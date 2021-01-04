نجله: ربيع ياسين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمر نجل ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، أن والده تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وليد منظور طبيب منتخب مصر للشباب.

وكان وليد منظور طبيب منتخب مصر للشباب، قال إن ربيع ياسين كان السبب الرئيسي في كثرة إصابات لاعبي الفريق بفيروس كورونا قبل المشاركة في دورة شمال أفريقيا.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يتقدم الكابتن ربيع ياسين ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب الطبيب منظور حيث وصلت إلى حد السب والقذف والتشهير".

واختتم نجل ربيع ياسين قائلاً: "تم تكليف المستشار محمد رشوان باتخاذ اللازم قانونا".