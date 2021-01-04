سلبية مسحة رباعي الأهلي.. والسولية يخضع لاختبار جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية، لاعب الفريق الأول، سيجري مسحة طبية جديدة مساء اليوم الاثنين، مضيفًا أن عينة الرباعي محمد هاني، أكرم توفيق، محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" جاءت سلبية.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن السولية سيخضع لاختبار جديد اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن موعد لحاقة بالتدريبات الجماعية سيتحدد في ضوء المسحة الطبية التي سيجريها اللاعب.
وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن حالة السولية جيدة ولكنه سيعود للمشاركة في التدريبات بعد التأكد من تعافيه نهائيا.
من ناحية أخرى، أكد عبدالحفيظ، سلبية مسحة الرباعي؛ محمد هاني، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا، وذلك بعد العينة التي خضعوا لها أمس الأحد.
وأشار إلى أن الرباعي بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم الاثنين، وذلك بعد التأكد من تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.