سلبية مسحة رباعي الأهلي.. والسولية يخضع لاختبار جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية، لاعب الفريق الأول، سيجري مسحة طبية جديدة مساء اليوم الاثنين، مضيفًا أن عينة الرباعي محمد هاني، أكرم توفيق، محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" جاءت سلبية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن السولية سيخضع لاختبار جديد اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن موعد لحاقة بالتدريبات الجماعية سيتحدد في ضوء المسحة الطبية التي سيجريها اللاعب.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن حالة السولية جيدة ولكنه سيعود للمشاركة في التدريبات بعد التأكد من تعافيه نهائيا.

من ناحية أخرى، أكد عبدالحفيظ، سلبية مسحة الرباعي؛ محمد هاني، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا، وذلك بعد العينة التي خضعوا لها أمس الأحد.

وأشار إلى أن الرباعي بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم الاثنين، وذلك بعد التأكد من تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.