لجنة الانضباط باتحاد الكرة تناقش تقرير تقصي الحقائق بشأن أزمة منتخب الشباب

تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري ، اجتماعاً مع اللجنة الثلاثية للاتحاد برئاسة أحمد مجاهد ، اليوم الإثنين لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أزمة منتخب الشباب بعد قرار الانسحاب من المشاركة في دورة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب بموريتانيا 2021.

كانت اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد أعلنت بالأمس إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث أزمة منتخب الشباب إلى لجنة الانضباط من أجل النظر

في الموضوع واتخاذ القرار النهائي.

وأكد حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن ربيع ياسين المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للشباب ، له حق اللجوء إلى النائب العام فقط في حالة وجود شبهة جنائية في أدلة الاتهام الموجهة إليه ، أما إذا كانت الأدلة متعلقة فقط بالشئون الرياضية فسيتم احالة الأمر إلى لجنة

الانضباط مرة ثانية والتحقيق معه.

وأضاف ، أن الأمور الإدارية المتعلقة بهذه الأمور من اختصاص الجبلاية فقط وبما تضمنتها من اتهامات ، وليس جهات التحقيق الرسمية في الدولة.

وقرر ربيع ياسين التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد وليد منظور الذي اتهم مدرب منتخب الشباب أنه السبب في تفشي وباء كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني بتونس.



وقال عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يتقدم الكابتن ربيع ياسين ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب الطبيب منظور حيث وصلت إلى حد السب والقذف والتشهير، وتم تكليف المستشار محمد رشوان باتخاذ اللازم قانونا".