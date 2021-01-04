النحاس يُحضر لمباراة النجم الساحلي مع طاقمه المساعد عبر "فيديو كونفرانس"

يتواصل عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على مدار الساعة ببعثة الفريق المتواجدة بتونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر له يوم الأربعاء المقبل، ضمن إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يحرص النحاس على التواصل المستمر مع المهندس محمد عادل رئيس البعثة و يعقد اجتماعات دورية عبر الفيديو كونفرانس مع الجهاز الفني في اطار التحضير الفني للمباراة.

ويضع النحاس مع الجهاز المعاون والمكون من رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع ومدرب الحراس محمد فتحي، كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة لتحفيظ لاعبي ذئاب الجبل المهام خلال

المباراة بعد مشاهدة مباريات لفريق النجم الساحلي، ومباراتهم أمامهم بالذهاب.



حرص المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون على إجراء اتصال بالمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادى ورئيس البعثة في تونس لاطمئنان على الفريق الذى يستعد حاليا للقاء الإياب مع النجم الساحلي يوم الأربعاء.



وطمئن المشرف على الكرة رئيس النادى وأكد له ان الامور تسير بشكل اكثر من رائع وهناك التزام من جانب اللاعبين وتعهدوا على تقديم مباراة قوية

تليق باسم ومكانة المقاولون في القارة الأفريقية.

يترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائي التأهيل و٢٣ لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.