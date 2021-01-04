أسطورة ليفربول يهاجم المغربي حكيم زياش

انتقد جرايم سونيس، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عدم عودة المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، لمساندة خط الدفاع في الهجمة المرتدة التي جاء منها أمس الأحد هدف مانشستر سيتي الثالث.

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فتح جرايم سونيس، النار على حكيم زياش، بعد خسارة فريقه أمس

الأحد على يد مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" .

وسقط فريق تشيلسي بمشاركة زياش على ملعبه "ستامفورد بريدج" أمام مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري

الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه الهزيمة الخامسة لفريق كرة القدم بنادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتراجع الفريق إلى المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

وشارك المغربي حكيم زياش مع البلوز في 13 مباراة فقط هذا الموسم في جميع البطولات، بينما أبعدته الإصابة عن العديد من مباريات الفريق.

واكتفى حكيم زياش أثناء مشاركته مع الفريق الموسم الجاري بتسجيل هدفين، وصناعة 3 أهداف أخرى حتى الآن.