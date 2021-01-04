الإسماعيلي يطوي ملف المقاصة ويستعد للرجاء المغربي

طالب أبو طالب العيسوى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، من لاعبيه غلق ملف الخسارة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

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وحرص العسوي على مطالبة لاعبية بالنسيان وغلق صفحة بطولة الدوري المصري الممتاز

والتركيز فى مواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي والمقرر لها أن تقام مساء يوم الإثنين المقبل في إياب منافسات الدور النهائى للبطولة العربية.

وكان النادي الإسماعيلي أنهي لقاء الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة النجمك التونسي فخر الدين بن يوسف.

وشدد العسوي على اللاعبين بضرورة عدم التأثر بنتيجة هذه المباراة، مؤكدًا أنها مجرد مباراة ومسابقة الدورى ما زالت فى البداية وبإمكان الفريق التعويض فى المواجهات المقبلة، بينما مباراة الرجاء المغربى شديدة الصعوبة وخسارتها تعنى وداع بطولة يحلم بها عشاق الرداء الأصفر منذ فترة طويلة.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 6 نقاط جمعهما من 6 مباريات حقق الفوز في واحدة وتعادل في ثلاثة وتلقي الهزيمة في اثنين.